Difusora Pantanal é a primeira rádio de MS a migrar de AM para FM

Foi outorgada nesta quinta-feira (27), em Diário Oficial da União, a autorização para migração da Sociedade Rádio Difusora AM 1240, para a frequência FM, cujo número passa a ser FM 101.9. A divulgação dessa mudança começou em outubro de 2016, contabilizando mais de 300 rádios ao redor do Brasil. Na Capital, a Difusora Pantanal é a primeira a migrar de AM para FM.

Segundo informações da rádio, muita coisa muda, já que a partir de agora haverá tanto uma qualidade superior, já que é modulada, quanto a inserção num som estéreo. A operação do som passa a ser superior, sem ruídos e chiados. A rádio afirma que a programação deve manter-se na mesma linha, com programas políticos e de entretenimento, mas os equipamentos serão totalmente renovados. A valorização também é melhor perante o mercado. Oficialmente, o sinal de AM deixa de existir em 180 dias, quando a rádio devolve a outorga do sinal AM, que será desligado. Outras rádios AM de Mato Grosso do Sul deverão passar por este processo.

A Sociedade Rádio Difusora foi a primeira rádio do Estado de Mato Grosso do Sul quando houve a divisão entre MS e Mato Grosso, e existe desde os anos de 1930. Porém, mesmo sendo a primeira rádio do Estado, sua migração ser a primeira é coincidência, já que existe um processo burocrático por trás, que inclui certidões, documentos e prazos, exigências que já foram cumpridas.

A rádio surgiu na mesma época que rádios famosas como a Record e a Tupi, em São Paulo. Antes se chamava PRI-7. Em 1995, filiou-se à Rede CBN, onde permaneceu por 10 anos. A rádio também funciona online e pode ser ouvida pelos usuários a qualquer momento. Nas ondas, seu alcance tem um raio de 300 km em linha reta.