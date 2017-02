Dia deve ser de sol forte e calor, no entanto há grande chance de chuva em cidades do Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá, temperatura máxima deve ser entre 27ºC a 32ºC, e pode chover a qualquer momento. Probabilidade para que ocorram pancadas de chuva é de 80%.

Já em Ponta Porã, a chuva deve cair no período da tarde. Manhã segue com predomínio de sol. Prognóstico é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).