Dia amanhece com temperatura amena e pode chover a qualquer momento em MS

A terça-feira amanheceu com temperatura amena em Campo Grande. Mas, o calor deve aparecer logo, segundo a meteorologia. A previsão é de dia típico de verão: calor e pancada de chuva a qualquer momento.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul), pode chover em todas as regiões.

Os maiores acumulados são esperados nas regiões central do Estado na faixa que abrange os municípios de Miranda, Aquidauana, Sidrolândia, Maracaju, Rio Brilhante até Caarapó.

Nesses locais são esperadas pancadas de chuvas de forte intensidade ocasionadas pela grande disponibilidade de vapor d’água e altas temperaturas.

Na parte da região do Bolsão também poderá ter acumulados significativos. Na faixa que abrange os municípios de Paranaíba a Bataguassu a condição será de sol entre poucas nuvens e não há expectativa de chuva.

A máxima para o Estado é de 35°C. Em Campo Grande, os termômetros podem atingir 27°C.