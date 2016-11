Dezembro inicia com previsão de chuvas isoladas e máxima de 33ºC em MS

O primeiro dia de dezembro começa nublado em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e com mínima de 19ºC no Sul do Estado. Deve chover em pontos isolados nesta tarde e a máxima será de 33ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, o dia começa nublado, com vento frio e mínima de 22ºC. Previsão de chuvas isoladas à tarde e a máxima na Capital será de 33ºC.

Manhã nublada na região Centro-Norte do Estado que amanhece com mínima de 23ºC. Previsão de chuvas isoladas em Corguinho, Jaraguari e Camapuã à tarde e a máxima atinge 32ºC. Há possibilidades de chuvas também à noite.

A quinta-feira começa nublada também no Leste do Estado e a mínima em Aparecida do Taboado, Paranaíba e Selvíria é de 22ºC. O dia deve permanecer nublado e não há previsão de chuvas para a região, que terá máxima de 33ºC.

Também não há previsão de chuvas para o Sul do Estado nesta quinta-feira. O dia começa com mínima de 19ºC em Jateí, Vicentina e Novo Horizonte do Sul. A máxima na região chega a 32ºC.em