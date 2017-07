Deputado Onevan pede à Agepan retorno de linha de ônibus na Cabeceira do Apa

FOTO: ASSESSORIA

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), manteve audiências com autoridades estaduais, juntamente com o vice-prefeito Caio Augusto (Ponta Porã), pleiteando ações governamentais em favor do distrito de Cabeceira do Apa.

Transporte Coletivo – Onevan manteve audiência com o diretor de Regulação e Fiscalização de Transportes, Rodovias e Portos da Agepan, Ayrton Rodrigues, na qual solicitou o retorno da linha de transporte coletivo entre o distrito de Cabeceira do Apa e as sedes dos municípios de Antônio João e Ponta Porã.

Faz, aproximadamente, 5 (cinco) anos que a empresa responsável suspendeu a linha de ônibus regular, deixando os moradores do distrito sem opções – nos dias atuais o trajeto entre Cabeceira do Apa e Ponta Porã é promovido por particulares, que cobram cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela viagem.

O diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) se comprometeu a enviar uma equipe técnica da agência reguladora ao distrito, que avaliará como solucionar a necessária demanda da população da Cabeceira do Apa.

"Quero agradecer ao deputado estadual Onevan de Matos, mais uma vez solícito ao município de Ponta Porã e que prontamente buscou atender as demandas que lhe foram apresentadas pela população da Cabeceira do Apa e de Ponta Porã", destacou o vice-prefeito Caio Augusto.

MS-166 – O deputado estadual Onevan de Matos requereu, ainda, ao secretário Marcelo Miglioli (Infraestrutura) a manutenção da estrada e a colocação de quebra-molas no trecho urbano da MS-166 (Cabeceira do Apa – Antônio João), especialmente defronte à EM "Osvaldo de Mattos", também no distrito de Cabeceira do Apa.

"Estive em Ponta Porã e na Cabeceira do Apa na última semana para formalizar a entrega de uma ambulância e recebi estas duas importantes reivindicações da comunidade. Estou confiante após estas audiências, que poderemos equacionar estes importantes pleitos", encerrou o deputado estadual Onevan de Matos.