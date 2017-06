Deputado Onevan de Matos pede reforma urgente em escola estadual de Fátima do Sul

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, manteve audiência com a secretária Maria Cecília Amêndola da Motta (Educação), na qual requereu a reforma urgente da EE "Vila Brasil", em Fátima do Sul.

As professoras Tatiana Denise Straub (diretora) e Adriana Martins Ferreira (coordenadora pedagógica) e o suplente de vereador Nivaldo Soró também participaram da audiência na Secretaria de Educação.

Reforma Urgente – A diretora Tatiana Straub apresentou um histórico fotográfico à secretária de Educação, demonstrando a necessidade urgente da intervenção do Governo do Estado na escola estadual, especialmente nas partes hidráulica, elétrica e de acessibilidade.

A secretária Maria Cecília Amêndola da Motta explicou, por sua vez, que o Governo do Estado deverá lançar, em breve, um plano de reformas emergenciais nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, de modo que a EE "Vila Brasil" também será contemplada.

Tempo Integral – A EE "Vila Brasil" oferece Ensinos Fundamental e Médio a, aproximadamente, 300 estudantes de Fátima do Sul, e é uma das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul que oferece educação em tempo integral.

"Saímos satisfeitos da audiência, pois a secretária nos garantiu que a EE "Vila Brasil" será contemplada no plano de recuperação emergencial de escolas do Governo do Estado. A reforma das estruturas físicas das escolas é fundamental para que o aprendizado seja semeado da melhor forma possível entre professores, administrativos e alunos", pontuou o deputado estadual Onevan de Matos.