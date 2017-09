FOTO: ASSESSORIA - Deputado Onevan de Matos entrega emendas parlamentares para a Saúde de Angélica

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), formalizou, na última sexta-feira, a entrega de 2 (duas) emendas parlamentares para o município de Angélica.

Emendas Parlamentares – Onevan entregou ao prefeito Roberto Cavalcanti, secretários, vereadores e, especialmente, para a população de Angélica, 2 (duas) ambulâncias e 1 (uma) van para a Secretaria Municipal de Saúde.

A emenda parlamentar que assegurou as ambulâncias foi destinada em conjunto com os deputados Barbosinha, Renato Câmara, Grazielle Machado e Zé Teixeira. A emenda parlamentar que garantiu a aquisição da van teve a participação dos deputados Renato Câmara, Cabo Almi, Amarildo Cruz e João Grandão.

“Sei o quanto estes veículos têm sido importantes para assegurar conforto, rapidez, segurança e, principalmente, Saúde para a população de Angélica. Estou muito feliz em ter contribuído com esta emenda parlamentar coletiva, que garante cidadania aos angeliquenses”, ressaltou o deputado estadual Onevan de Matos.

Agenda Institucional – Além de formalizar a entrega das emendas parlamentares, o deputado estadual Onevan de Matos se reuniu com o prefeito Roberto Cavalcanti e sua equipe no paço municipal, onde recebeu novas reivindicações em favor do município.

Onevan de Matos também visitou a EE “Senador Filinto Muller”, onde foi recebido pela diretora Márcia Aparecida Terenciani, professores, administrativos e alunos. A comunidade escolar solicitou apoio do deputado estadual para que interceda junto ao Governo do Estado pela reforma do prédio da unidade física da escola.

“Angélica é um município o qual tenho muito carinho e fico feliz de ter participado de seu momento histórico, quando conseguimos transformar um sonho em realidade e trazer a Usina Adecoagro ao município – o que garantiu empregos, renda e desenvolvimento”, finalizou o deputado estadual.