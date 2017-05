Demissão em massa leva trabalhadores a bloquear BR-163 em MS

Demissão em massa de funcionários da empresa FBS, terceirizada que presta serviço a CCR MSVia, bloquearam a BR-163, no km 643, em São Gabriel do Oeste, em protesto contra a paralisação das obras de duplicação da via.

Além da dispensa do trabalho, eles também não concordam com a forma como foi apresentada proposta pela contratante, que é de parcelamento dos salários, que estariam atrasados em até 10 vezes.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o congestionamento no momento é de aproximadamente 2 km em cada sentido.

A informação dos agentes é de que iniciará um pare e siga com liberação alternada de 15 em 15 minutos.

A CCR MSVia paralisou a duplicação da rodovia que corta Mato Grosso do Sul de Norte a Sul no dia 12 de abril.

A alegação da empresa é que a expectativa de faturamento na via não foi alcançada. Um novo contrato de concessão com o governo federal deve ser realizado, aumentando o prazo para que toda a rodovia seja duplicada.