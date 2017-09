Criminosos não perdoam e arrombam cofres de igreja em Nova Andradina

Cofres da igreja foram arrombados e levada toda a quantia existente - Foto: Google Mapas

Sem nada perdoar, criminosos voltaram atacar uma igreja de Nova Andradina. A ação, desta vez, aconteceu na Igreja Pentecostal Deus é Amor, localizada na Rua Walter Hubacher, área central da cidade, na noite desta quarta-feira (20).

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, os cofres da igreja foram arrombados e levada toda a quantia existente. Não foi informado na ocorrência policial o valor levado pelos criminosos.

Conforme relatado na Delegacia de Polícia, os fieis saíram do culto por volta das 21h50 e combinaram de retornar às 22h50 a fim de irem até o município de Batayporã para um evento de oração. Ao entrarem na livraria onde os ficam os cofres do templo, eles perceberam o furto. Apenas algumas moedas foram deixadas no chão.