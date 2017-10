Correios lançam concurso público com salários que variam de R$ 1,8 mil a R$ 4,9 mil

Os Correios divulgaram nesta quinta-feira (5) edital de concurso público em âmbito nacional, com oportunidade para Campo Grande, para preenchimento de vagas nas áreas de Segurança e Medicina do Trabalho. Os salários variam de R$ 1,8 mil a R$ 4,9 mil.

Para a Capital, há vagas para formação de cadastro reserva para cargos de auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Para o cargo de técnico de segurança do trabalho júnior, há 1 vaga.

Os cargos de nível superior são para enfermeiro do trabalho júnior, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho júnior. As vagas de nível médio são para auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho.

A seleção tem como objetivo repor o quadro de profissionais técnico-especializados da empresa, em cumprimento às exigências de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho.

As inscrições deverão ser realizadas de 9 a 20 de outubro, somente pela internet, no site da organizadora do certame. O valor da inscrição varia de R$ 50 a R$ 70.

As provas objetivas para todos os cargos, serão realizadas na tarde do dia 26 de novembro, com duração de 4 horas.

Greve - Os Correios estão em greve desde o dia 20 de setembro. Na quarta-feira (4), o TST (ribunal Superior do Trabalho) apresentou proposta de acordo coletivo para os funcionários. Os Correios comunicaram que aceitaram a proposta, mas aguardam a decisão dos trabalhadores.