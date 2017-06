Correios fecham quinta agência no MS em pouco mais de um ano

Mais uma agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo foi encerada ontem, 31 de maio. Desta vez foi a agência no distrito de Quebra-Coco, município de Sidrolândia. As informações são do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Estado.

Ainda conforme o sindicato, essa é a quinta agência fechada em Mato Grosso do Sul desde o ano passado e mais quatro estão previstas para encerrar as atividades.

Com 2.000 habitantes e distante 30km de Sidrolândia, o distrito de Quebra-Coco tinha na agência dos Correios sua única opção para serviços bancários, como pagamento de contas, recebimento e transferência de valores, recebimento de aposentadorias. Com o fechamento, também encerra a possibilidade de compras, através de encomendas, pela internet.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul lamenta esse fato e tem denunciado continuamente o processo desmonte dos Correios em todo país.

"O governo Temer abandonou completamente o princípio da função social dos Correios e com o falso argumento de uma crise na empresa, na verdade promove seu desmonte para privatizá-la atendente aos setores empresariais que lhe dão sustentação. O trabalhadores dos Correios defendem a volta do princípio da função social dessa estatal e contra o fechamento das agências em todo país", diz parte da nota encaminhada pelo sindicato.

As críticas também afetaram os parlamentares do estado, a qual classificam como "total falta de interesse e articulação da maioria dos parlamentares federais e estaduais, bem como do governo estadual e prefeituras, que nada fazem para impedir esse retrocesso que penaliza sobretudo a população, apesar de comunicados e sabedores da situação. A inoperância de nossos políticos é responsável por isso, lamentavelmente", finaliza.