Correios confirmam fechamento de seis agências em Mato Grosso do Sul

Os Correios iniciaram o processo de fusão em todo o país e seis agências em Mato Grosso do Sul serão fechadas e os funcionários serão redistribuídos para reforçar o efetivo em outras unidades.

Em nota, a empresa confirma o fechamento das agências no prédio da Receita Federal, no Parque dos Poderes e a que fica localizada dentro do Walmart, ambas em Campo Grande. Em Dourados, irá parar de funcionar a unidade do Shopping Avenida Center. Em Ponta Porã, será a agência localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 571, centro. Em Três Lagoas será a localizada na Rua Paranaíba, 75, centro, e Sidrolândia não terá mais a unidade da Rua Mato Grosso do Sul, 235.

PROJETO

Os Correios afirmam que a medida irá deixar a rede de atendimento mais eficiente e, com isso, irá melhorar a prestação de serviços. A implantação será gradual e ocorrerá entre os meses de março a novembro deste ano.

A fusão será feita em aproximadamente 250 unidades, em municípios acima de 50 mil habitantes, nas cinco regiões do Brasil. Desde o início do projeto, pouco mais de 60 agências já foram incorporadas a outras unidades.