Corpo de Bombeiros é acionado para conter suposto incêndio em prédio da Caixa, em Nova Andradina

Viaturas de combate a incêndio se deslocaram até o local, lá chegando, os militares perceberam uma fumaça que estava tomando conta do interior da agencia, porém, segundo eles, não se tratava de fogo, e sim, uma fumaça produzida pelo sistema antifurto, instalado nos caixas eletrônicos. A constatação veio no momento em que os Bombeiros já se encontrava no interior do prédio, quando o sistema voltou a disparar pela segunda vez.

Segundo uma avaliação previa dos socorristas, algum cliente pode ter usado de maneira brusca uma das maquinas, vindo o sistema disparar soltando a fumaça. Devido ao incidente, trecho da avenida foi interditada pela Policia Militar por alguns minutos, sendo liberado em seguida.