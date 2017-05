Construção de rancho é interditada e proprietário multado em R$ 45 mil

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Corumbá realizava fiscalização fluvial no Rio Paraguai, no Distrito de Porto Morrinho quando localizou a construção em alvenaria de uma residência para servir como um rancho pesqueiro, à margem do rio, dentro da área de preservação permanente (APP).

O proprietário executava a obra, degradando as matas ciliares do rio, a 15 metros do leito, quando deveriam ser conservados 200 metros por Lei.

A atividade era realizada sem autorização ambiental. A PMA interditou as atividades e ordenou que o infrator fizesse a remoção da obra ilegal e a recuperação da área degradada.

O infrator, residente no Distrito de Porto Morrinho, foi autuado administrativamente e multado em R$ 45.000,00 pela construção ilegal.

Ele também responderá por crime ambiental de degradar área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos.