Confusão no camarote: moça é retirada a força por seguranças da ExpoAgro

Pulseira rosa, pulseira verde, a confusão em um camarote de um evento agropecuário na cidade de Dourados teve início, por causa, das cores das pulseiras usadas por jovens que estavam no local.

Durante a madrugada desta quinta-feira (18) ao chegar à área vip de um evento agropecuário da cidade, a moça, de 26 anos, que estava usando uma pulseira rosa teria tentado entrar no local, quando foi impedida por outros jovens que usavam pulseira verde afirmando que ela não poderia estar na área vip.

A confusão começou e teve empurra- empurra, e a vítima acabou com arranhões pelo corpo. Os seguranças foram chamados e três retiraram a força a moça do local. Ela alega ser retirada do Parque de Exposições e ser impedida de ver o show que acontecia no lugar.