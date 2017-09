Confira vagas de emprego para Nova Andradina, Batayporã e Ivinhema

Imagem: Reprodução

Nesta segunda-feira (04), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) emitiu mais uma edição do Boletim do Emprego com oferta de vagas em várias cidades do Estado. Confira as oportunidades disponíveis na região.

NOVA ANDRADINA – Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441-3762: Auxiliar de limpeza; Carpinteiro; Lavador de veículos; Operador de retroescavadeira; Sushiman e Vendedor interno.

BATAYPORÃ – Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577: Atendente de balcão; Borracheiro; Caldeireiro de chapas de ferro e aço; Guincheiro e Soldador.

IVINHEMA – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586: Atendente de lanchonete; Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas; Auxiliar de linha de produção; Balconista de açougue; Controlador de tráfego; Corretor de imóveis; Mecânico de automóveis; Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas; Motorista de caminhão; Motorista de ônibus urbano; Porteiro; Técnico em manutenção de equipamentos de informática e Vigilante.