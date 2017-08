Confira quais vagas de emprego estão disponíveis para Nova Andradina e região

Há vagas para motorista (foto google)

Nesta segunda-feira (28), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) divulgou, em sua página, mais uma edição do boletim de emprego, com oferta de vagas em várias cidades de Mato Grosso do Sul. O Nova News selecionou as oportunidades disponíveis em Nova Andradina, Batayporã, Bataguassu e Ivinhema. As pessoas interessadas devem comparecer nas unidades da Casa do Trabalhador (Ciat) em seus respectivos municípios.

Nova Andradina – Rua Walter Hubacher, 1.368, Centro, telefone (67) 3441-3762: Analista de suporte de sistema; Armador de ferros; Atendente de farmácia; Auxiliar de linha de produção; Auxiliar de padeiro; Açougueiro; Carpinteiro; Costureira de máquinas industriais; Eletricista de instalações em aeronaves; Farmacêutico; Pedreiro; Pintor de edifícios; Servente de pedreiro; Supervisor de vendas e Vendedor interno.

Batayporã – Avenida Brasil, 2.064, Centro, telefone (67) 3443-2577: Auxiliar de mecânico de autos; Borracheiro; Caldeireiro; Guincheiro; Lavador de veículos; Mecânico de manutenção de implementos agrícolas; Operador de tratamento de calda na refinação de açúcar; Operador de tratores diversos e Soldador.

Bataguassu – Avenida Aquidauana, 40, Centro, telefone (67) 3541-2128: Auxiliar geral de conservação de vias permanentes; Açougueiro; Balanceiro; Balconista de crediário; Motorista de caminhão pipa; Cortador de carne em matadouro; Enfermeiro do trabalho; Operador de caixa; Operador de rolo compactador; Recepcionista atendente; Sinaleiro de campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações; Técnico em segurança do trabalho; Vendedor pracista e Vigia.

Ivinhema – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586: Atendente de lanchonete; Auxiliar administrativo; Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas; Auxiliar de técnico de controle de qualidade; Balconista de açougue; Controlador de tráfego; Corretor de imóveis; Empregado doméstico nos serviços gerais; Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas; Motorista carreteiro; Motorista de caminhão; Motorista de ônibus urbano; Operador de pá carregadeira; Operador de tratores diversos; Saladeiro; Tratorista agrícola; Técnico agrícola; Técnico de apoio ao usuário de informática; Técnico em manutenção de equipamentos de informática.

A Funtrab esclarece que as vagas divulgadas através do boletim do emprego podem ser preenchidas sem prévio aviso, bem como outras oportunidades podem surgir a qualquer momento, motivo pelo qual as pessoas interessadas devem comparecer constantemente nas unidades da Casa do Trabalhador em busca de informações atualizadas.