Confira o trabalho do seu vereador durante sessão ordinária da Câmara em Jateí

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - onfira o trabalho do seu vereador durante sessão ordinária da Câmara em Jateí

JATEÍ - TRABALHO LEGISLATIVO - Foi lida e encaminhada para todas as comissões permanentes desta Casa a Mensagem do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 021/2017, que autoriza o Poder executivo a conceder direito real de uso de área de terra do Município de Jateí à Empresa de Saneamento de Mato Grosso Do Sul – SANESUL, e dá outras providencias. As Comissões terão seus prazos regimentais para analisarem e exararem o parecer favorável ou contrário ao referido Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal.

Foi apresentada e aprovada por unanimidade Moção de Congratulação de autoria do Vereador Francisco Alves de Araújo ao Sargento PM Jorge Fátimo de Lima e Soldado PM André Estevam Medeiros. Também apresentada e aprovada por unanimidade Indicação de autoria do mesmo vereador, cobrando providencias do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Infraestrutura para construção e reparos de meios fios (sarjetas) em vário locais da cidade.

Vereador Sebastião de Freitas, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado oficio parabenizando o Clube de malha “José Alves” pela conquista do titulo de Campeão Sul-mato-grossense de Malha, que aconteceu a final no último final de semana no município de Caarapó/MS. Em seguida o nobre Vereador fez a leitura da classificação geral do campeonato, onde Jatei ficou em primeiro lugar com 70 pontos, Gloria de Dourados em segundo lugar com 26 pontos, Angélica em terceiro com 20 pontos, Dourados em quarto lugar com 18 pontos, Caarapó em quinto lugar com 08 pontos, Mundo Novo e Nova Alvorada do Sul não tiveram pontuação. Continuando o nobre Vereador solicitou para que seja encaminhado oficio ao Prefeito Municipal reiterando uma solicitação encaminhada anteriormente com referência a instalação de aparelho para retirar senhas nos referidos órgãos: posto de saúde, hospital, centro de reabilitação, farmácia municipal e laboratório. Dando continuidade o Vereador solicitou para que seja encaminhado oficio ao Pastor Carlos Alves Nogueira extensivo a toda sua equipe, parabenizando-os pelo 5º Encontro das Missões realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém, visto que foi um brilhante evento, bem organizado, onde contou com a participação de vários municípios vizinhos.

Vereador Denilson de Melo Ramos, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado oficio parabenizando a Gerente do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para Idosos, pelo brilhante evento de encerramento do projeto nordestino, pelas belas apresentações e que o referido oficio seja extensivo ao grupo de apresentação de Culturama pela maravilhosa apresentação com idosos.

Vereador José Rosendo Duarte, cumprimentou a todos, solicitou para que seja encaminhado oficio ao Prefeito de Novo Horizonte do Sul e ao Prefeito de Jatei,cobrando um posicionamento sobre a ponte do Rio Guiraí, sabemos que fizeram uma parceria entre os municípios no intuito de resolver o problema da ponte, pois a população de ambos municípios necessitam transitar pelo local, visto que há quatro meses foi solicitado o conserto da referida ponte e até o momento não foi tomada nenhuma providencia, a população está cobrando, pois está causando transtorno na trafegabilidade pelo local. Continuando o nobre Vereador teceu comentário sobre a Nona (9ª) Feira de Ciências realizada na Escola Estadual Professora Bernadete Santos Leite, esclarecendo que ficou encantado com os trabalhos apresentados, em seguida solicitou para que seja encaminhado oficio parabenizando o diretor da Escola da Gleba Nova Esperança e a diretora da Escola Bernadete Santos Leite, extensivo aos Coordenadores, professores e alunos que se desempenharam para realização do evento, parabenizando-os pelo esforço e dedicação na apresentação dos trabalhos da 9ª feira de ciências realizada recentemente, na Escola Bernadete Santos Leite de Jateí.

Vereador Robson Carmo Monteiro, cumprimentou a todos, parabenizou a Gerente do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para Crianças e Adolescentes, bem como os Orientadores e o Assistente Social por estarem conduzindo os jovens do referido programa aos órgãos públicos, ensinando-os a importância dos mesmos na interação em sociedade. Continuando o nobre Vereador teceu comentários sobre os trabalhos desenvolvido com os integrantes do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, em seguida solicitou para que seja encaminhado oficio parabenizando a Secretária de Assistência Social, as orientadoras, da sede do município, do distrito de Nova Esperança e da Gleba Nova Esperança, extensivo a facilitadora Carol Schiavo pelo brilhante trabalho desenvolvido no encerramento do projeto nordestino.

Vereador Jeovani Vieira dos Santos, cumprimentou a todos, teceu comentários sobre o projeto de autoria do Executivo que entrou em tramite, em seguida sugeriu para que esta Casa entre em contato com o diretor presidente da Sanesul e agende uma audiência para negociarmos o valor da taxa de esgoto do município, ressaltando que o cidadão paga um valor absurdo de taxa, sendo que a concessionária ganha todos os projetos pela FUNASA, toda rede é feito em convenio com a FUNASA, a prefeitura doa área de terra para captação da rede de esgoto e o Cidadão Jateiense paga um valor absurdo na taxa de esgoto.

Senhor Presidente Edison José de Lima Paz, parabenizou a Gerente do Serviço de Convivência para Crianças e Adolescentes e o Assistente Social do CRAS, congratulou-os pelo trabalho que vem desenvolvendo com as crianças e adolescentes dos programas sociais, agradeceu a presença dos jovens participantes do referido programa e informou que solicitou ao Prefeito para que agende uma visita destes jovens ao Parque das Várzeas do Rio Ivinhema e ao Sitio Ecológico no intuito que conheçam a extensão territorial Jateiense. Parabenizou os Policiais Militares homenageados, parabenizou os integrantes do Clube de Malha pela conquista do titulo de campeão Sul-mato-grossense de malha.