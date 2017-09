Confira as oportunidades de emprego divulgadas pela Funtrab em Nova Andradina, Batayporã e Ivinhema

Várias vagas oferecidas no ramo de mecânico (foto: Google)

Na manhã desta segunda-feira (18), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) publicou mais uma edição do boletim do emprego com oferta de vagas em todo o Estado.

As pessoas interessadas devem comparecer nas unidades da Casa do Trabalhador (Ciat) dos municípios onde as oportunidades são oferecidas. O Nova News selecionou as vagas disponíveis nas cidades de Nova Andradina, Batayporã e Ivinhema.

Nova Andradina – Rua Walter Hubacher, 1368, Centro, telefone (67) 3441- 3762 – Atendente barista; Auxiliar de limpeza; Borracheiro; Chefe de cozinha e Vendedor interno.

Batayporã – Avenida Brasil, 2064, Centro, telefone (67) 3443-2577 – Borracheiro; Controlador de pragas; Eletricista de manutenção industrial e Motorista carreteiro.

Ivinhema – Avenida Honduras, 76, Bairro Guiray, telefone (67) 3442-4586 – Auxiliar de almoxarifado; Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas; Auxiliar de linha de produção; Auxiliar de mecânico diesel; Borracheiro auxiliar; Cobrador externo; Corretor de imóveis; Cozinheiro de restaurante; Eletricista auxiliar; Eletricista de instalações de veículos automotores; Empregado doméstico nos serviços gerais; Funileiro de automóveis; Garçom; Mecânico de afinação de motores diesel; Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas; Saladeiro; Trabalhador agropecuário em geral e Vendedor no comércio de mercadorias.