O evento, que faz parte do calendário oficial do município é realizado todos os anos para comemorar a emancipação política, que este ano completara 40 anos.

Participaram da solenidade de abertura a rainha da Festa, as princesas, os peões participantes do rodeio, o prefeito Roberto Cavalcante, secretários, vereadores e demais autoridades locais.

Confira as fotos do show da Fátima Leão na 38ª Festa do Peão de ANGÉLICA -

VEJA AS FOTOS ABAIXO