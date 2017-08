Confira as diversas novas vagas de emprego disponíveis para Nova Alvorada do Sul

Imagem google

O Centro Integrado de Atendimento ao Trabalhador (CIAT) de Nova Alvorada do Sul está com novas vagas de emprego. Buscamos as vagas de emprego e disponibilizamos aqui através do Ciat.

São diversas oportunidades de trabalho, CONFIRA!

- Assistente administrativo

- Atendente de telemarketing

- Auxiliar de Linha de produção

- Borracheiro

- Mecânico (Motor a diesel)

- Motorista Canavieiro

- Operador de Processo PL. (op. caldeira)

- Preparador Físico

- Técnico de TI

Para preenchimentos destas vagas, os interessados devem entrar em contato com a unidade, que está localizada na Rua Antônio Carlos Barbosa, n°. 1.191, no Bairro Maria de Lourdes (Secretaria de Assistência Social). Atendimento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.