Confira a Previsão para o feriadão de Corpus Christi em várias regiões

São quatro dias de folga para muita gente e dá para viajar. Como vai ficar o tempo no feriado prolongado de Corpus Christi deste ano, de 15 a 18 de junho? Veja como fica a previsão para cada Região do Brasil.

Região Sul

O sol predomina de quinta-feira até o sábado na Região Sul do Brasil. No sábado, a chegada de uma frente fria provoca chuva forte no oeste e no sul do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais em todos os estados no domingo, mas não deve chover ainda no norte e no leste do Paraná, nem em Curitiba.

Região Sudeste

Praticamente toda a Região Sudeste terá muito sol no feriado prolongado de Corpus Christi. No estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, a quinta-feira, 15, poderá ter muitas nuvens, mas a chance de chuva é remota e o sol aparece. Pode chover fraco no norte do Rio de Janeiro e no Espírito Santo na quinta-feira . O litoral norte capixaba poderá ter alguma chuva também na sexta e no sábado, mas sempre com a presença do sol.

Região Nordeste

O feriado prolongado de Corpus Christi será marcado por sol e calor na Região Nordeste. Só há previsão de chuva para as áreas litorâneas, na zona da mata e no agreste. A chuva será mais persistente entre Salvador e Maceió, mas a com fraca a no máximo moderada intensidade. O risco de raios é baixo. Não deve chover no litoral do Ceará.

Região Centro-Oeste

Sol forte, calor e tempo seco marcam o feriado prolongado de Corpus Christi na Região Centro-Oeste do Brasil. A temperatura fica amena só mesmo na madrugada. O sul de Mato Grosso do Sul pode ter pancadas de chuva na tarde e noite do domingo por causa da chegada de uma frente fria.

Região Norte

O feriado prolongado de Corpus Christi na Região Norte será com muito sol e calor no Tocantins, no centro, sul e leste do Pará, no sul do Amazonas, Rondônia e Acre. A baixa umidade do ar nestas áreas vai manter a chuva afastada. O calor pode super os 36°C. As pancadas de chuva ficam concentradas sobre o norte do Pará, Amapá, Roraima, centro-norte e oeste do Amazonas, mas com períodos de sol. Há risco de raios e de chuva moderada a forte.

Dicas do tempo para o feriadão

Sol

Uma grande massa de ar seco vai predominar sobre o Brasil durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Isto vai afastar a chuva da maior parte do país. O feriadão será marcado por dias com muito sol e céu azul em quase todo o país. Não esqueça seu protetor solar porque ele será usado e muito!

Temperatura

Não há previsão de entrada de uma massa de ar gelado sobre o país, como aconteceu no fim de semana passado. De forma geral, as noites e o amanhecer serão com temperatura amena na maioria das áreas do país e as tardes quentes. A sensação maior de frio será nas regiões serranas, mas vai fazer um pouco de frio à noite no Sul de forma geral e na maioria das áreas do Sudeste

Com que roupa que eu vou?

A grande massa de ar seco que vai predominar sobre o Brasil o feriado prolongado de Corpus Christi afasta o risco de chuva em quase todo o país, o que é ótimo para aproveitar o passeio do feriadão, mas também cria as condições para dias com grande amplitude térmica e o chamado "efeito cebola". Isto quer dizer dias com temperatura amena (agasalhos) de manhã cedo, calor (camiseta) do fim da manhã até o fim da tarde) e a rápida queda da temperatura ao anoitecer (agasalhos novamente). Assim, na hora de arrumar a mala para viajar, não pense apenas em roupas quentes ou leves demais. Mesmo nas regiões serranas e debaixo do sol, a maioria das pessoas vai sentir vontade de tirar casaco mais quentinho.

Nevoeiro na estrada

Quem for viajar pelas estradas do Sul e do Sudeste deve ficar atento com a visibilidade. Com as madrugadas ainda frias, há risco de nevoeiro principalmente no começo da manhã. As estradas e aeroportos do Sul e do Sudeste são os mais sujeitos ao nevoeiro. O fenômeno se forma especialmente nos trechos de baixada das estradas e nos topos de serra.

Ar seco

Outra situação que merece atenção é o ar muito seco. Os níveis de umidade do ar tendem baixar em todas as Regiões do país. Em muitas áreas do Centro-Oeste, do Tocantins, de Minas Gerais, de São Paulo, do interior do Nordeste e até do Paraná, a umidade relativa do ar pode atingir níveis de alerta (de 12% a 20%) e de atenção (21% a 30%). Nos dois casos, o ar muito seco por várias horas consecutivas pode causar desconforto. É preciso se hidratar com maior frequência bebendo bastante líquidos e usar hidrantes no corpo.