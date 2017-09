Condutor embriagado capota Citroen Picasso entre Anaurilândia e Batayporã

Devido ao acidente, o motorista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, em Nova Andradina. Posteriormente, o condutor seria conduzido à Delegacia de Polícia, por apresentar sinais de embriaguez.

Na unidade policial, foi feito o registro do boletim de ocorrência, confeccionado o auto e infração e efetuado o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Esta foi a segunda capotagem registrada na MS-276 entre Batayporã e Anaurilândia neste domingo (24). Mais cedo, o condutor de um Fiat Uno também foi vítima de um acidente.