Concurso da Polícia Civil em MS terá 300 vagas e salário de até R$ 14 mil

O concurso para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, que foi anunciado em janeiro deste ano pelo governador Reinaldo Azambuja, terá 300 vagas e salários entre R$ 3,8 mil e R$ 14 mil (delegado).

De acordo com o Governo do Estado, durante a aula magna dos 438 novos agentes penitenciários, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, anunciou que as inscrições serão abertas em dezembro.

Barbosa informou que serão 50 vagas para o cargo de delegado, 150 para escrivães e 100 para investigadores.

Conforme o secretário, atualmente, são 1.200 homens e mulheres incorporados às forças de segurança do Estado, além dos agentes que iniciaram o curso de formação