Compressa cirúrgica é encontrada dentro do corpo de paciente em cidade do MS

Foto: Reprodução / Rádio Caçula

Solange Aparecida Mellin apresentou uma denúncia de possível erro médico cometido contra sua mãe, Maria José Florense Mellin, de 56 anos, em um Hospital de Três Lagoas. A mulher relata que, no dia 17 de novembro de 2016, Maria foi submetida a uma cirurgia de reconstrução intestinal e acredita que, após o procedimento, a equipe médica tenha esquecido uma gaze dentro do corpo da paciente.

Devido às fortes dores e ao ferimento que não cicatrizava, Solange chegou a desconfiar que algo estava errado. No dia 23 de dezembro, durante um ponto facultativo no Centro de Cirurgia e Diagnóstico (CDC) de Três Lagoas, a filha precisou fazer o curativo na mãe, quando visualizou através do corte aberto, que havia uma pedaço de pano dentro da barriga de Maria.

Inicialmente, a filha afirmou ao site Rádio Caçula, que acreditou ser um pedaço de gaze que estava sobre a ferida aberta. Nas consultas posteriores, os médicos afirmavam que nada havia sido 'esquecido' dentro da mulher. Porém, no dia 10 de janeiro, Solange acompanhou a mãe que esteve no Centro de Cirurgia e Diagnóstico para fazer os curativos, quando a enfermeira notou algo diferente no local da cirurgia.

Um médico plantonista foi acionado e imediatamente entrou em contato com o hospital, que realizou o procedimento. Logo depois, retirou uma flanela que supostamente teria sido esquecida pela equipe médica dentro da paciente.

Compressa Cirúrgica - De posse de documentos, a família ainda relata que, no prontuário escrito pelo médico do CDC, Maria precisou passar por um procedimento de reconstrução intestinal e que desenvolveu um quadro de infecção pós­-cirúrgica. Por este motivo passou a realizar curativos de rotina na clínica, sendo que no dia 10 de janeiro, foi encontrado na abertura abdominal, um material com "aspecto de compressa cirúrgica", sendo a paciente foi encaminhada ao hospital para avaliação mais detalhada.

Os familiares procuraram o médico responsável. Em reposta, ele afirmou que a 'flanela' estava na ferida operatória e não na cavidade abdominal. Alegou que o pano não foi "esquecido" durante a cirurgia, mas deixado na cavidade por terceiros durante a realização dos curativos.

O médico ainda disse que a realização dos curativos foi necessária porque houve infecção da ferida, fato muito comum em cirurgias pelo qual Maria foi submetida. Por este motivo os pontos precisaram ser retirados, deixando a pele aberta e expondo a gordura. Na versão dele, foi por esta cavidade, aonde os curativos eram realizados, que a flanela teria sido encontrada.

Por fim, o cirurgião comentou que o pano pode ter sido deixado por terceiros durante os procedimentos de limpeza e curativo do ferimento. Além disso, afirma que a cirurgia foi bem sucedida e que ajudou Maria a voltar a viver dignamente.

Laudo do médico que retirou a flanela de dentro da paciente. Foto: Reprodução.

A família está indignada com o 'descaso' e quer saber o que aconteceu, uma vez que causou sofrimento e dor em Maria. O hospital também se manifestou, veja nota abaixo:

O Hospital informa que a todo o momento o paciente foi assistido e acolhido e conforme o médico plantonista do pronto socorro avaliou e escreveu em prontuário, a referida compressa estava NA FERIDA OPERATÓRIA E NÃO NA CAVIDADE ABDOMINAL.

Isso significa que a compressa NÃO FOI ESQUECIDA NA CIRURGIA e provavelmente foi deixada por terceiros durante a realização dos curativos em unidades de saúde. Isto porque houve infecção da ferida (coisa comum neste tipo de cirurgia) foi necessário abrir os pontos e deixar aberto a pele, expondo a gordura e necessitando de fazer curativos diários.

A todo o momento o médico da paciente acompanhou com toda atenção devida e completa em todos os dias da internação, que o resultado positivo da cirurgia foi OBTIDO. Foi retirado a "bolsinha de fezes" e hoje a paciente consegue evacuar normalmente, com dignidade.

Ela foi acompanhada vários dias no ambulatório devido à infecção. Por todo o esforço empreendido pela equipe com a paciente, tendo conseguido realizar uma cirurgia com resultado satisfatório.