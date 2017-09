Com sete feridos, dois acidentes simultâneos são registrados na MS-276, em Nova Andradina

No início da noite deste domingo (10), dois acidentes, praticamente, simultâneos, ocorreram na rodovia MS-276, na saída para a cidade de Ivinhema, no município de Nova Andradina. Um dos casos ocorreu em frente ao curtume do Frigorífico JBS e o outro foi próximo à entrada do Assentamento Santa Olga.

No acidente em frente à unidade do JBS Couros, dois veículos se chocaram, sendo um VW Gol, com placas de Nova Andradina, ocupado por um casal e três crianças, e um Jeep Renegade, onde estava apenas o condutor. Os carros trafegavam em sentidos opostos quando ambos colidiram lateralmente.