Com dívida de R$ 700, moto é penhorada em ‘boca de fumo’ e suposto traficante acaba preso

Diante dos fatos narrados, os investigadores se deslocaram até o local indicado e logo na entrada encontraram a referida motocicleta citada na ocorrência. Em busca no interior do imóvel, os policiais encontraram 10 gramas de cocaína.

Questionado sobre a suposta penhora do moto, o jovem confirmou a versão do usuário que deixou a Biz no local, após entregar a chave da ignição e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do homem que estava em sua posse. Segundo J.W.S.L., ele lhe deve a quantia de R$ 700,00 referente a uma dívida de drogas, por conta disso segurou a motocicleta até o débito ser quitado.