Com 4.803 inscrições e R$ 200 mil em prêmios, MSTR encerra Circuito Estadual de Laço em Duplas

Neste último dia 13 de novembro de 2016, encerrou-se o Circuito Estadual de Laço em dupla na cidade de Nova Andradina.

Durante o ano de 2016, foram 4.803 inscrições com distribuição de R$ 200 mil reais em prêmios. O MSTR é dividido em 4 categorias de competidores para que iniciantes e amadores não disputem com profissionais graduados.

O MSTR ocorre em 6 cidades sendo Naviraí, FÁTIMA DO SUL, Novo Horizonte do Sul, Eldorado, Mundo Novo e Nova Andradina. Além disso, o circuito possui compromissos sociais onde entregaram cadeiras de rodas em Mundo Novo para deficientes físicos, agasalhos em Novo Horizonte do Sul e está colocando em prática para 2017 projetos ambientais de reflorestamento.

Esse circuito não possui fins lucrativos para os diretores mas tão somente aos competidores. Há também uma parceria com a CPLD que se trata do circuito paranaense que também permite o passaporte aos Estados Unidos da América aos classificados no Brasil.

O MSTR também proporciona a prova das crianças em cavaletes para incentivar o esporte aos pequenos apaixonados por cavalos.

DESTAQUE ESPECIAL

O destaque especial vai para Jenaine Capucci, de Ivinhema, que ganhou prêmios durante o ano e sagrou-se a melhor do ano em sua categoria.

CAMPEÕES E CATEGORIA PROFISSIONAL

Jefferson Yuri de Fátima do Sul X Du Marques de Novo Horizonte - Na mega final desse somatória #8 deu Jefferson Yuri e Cláudio H. Viero de Naviraí - Como melhor do ano nessa categoria dos profissionais deu Luiz Vicentini de Eldorado e Thiago Barbosa de Fátima do Sul –

- #6 Nessa categoria deu Junior Ribeiro de Deodápolis X Cláudio H. Viero de Naviraí - Melhor do ano # 6 Alexandre Vasconcelos de Eldorado e Alexandre Corbucci de FÁTIMA DO SUL – Na #4 deu Alemão de Nova Andradina e Luiz Capucci de Ivinhema - Mega final da # Rafael Redigolo e Luiz Capucci como melhores do ano.

Somatória - #3 Chamada de incentivo ganhou a mulher Nani Capucci, o prêmio de melhor do ano, sendo que nas etapas foram Dinei Egea e Lucas Otílio e Danilo de Angélica e Diogo Vasconcelos de Campo Grande.

Por fim os organizadores demonstraram zelo ao tratar do bem estar animal distribuindo água, feno e descanso intercalando cada categoria, ou seja, “O MSTR é um aliado ao bem estar animal”, finaliza um dos diretores do evento.