Com 210 vagas, concurso para Polícia Civil movimenta cursinhos em MS

Anunciado por sites de concurso Brasil afora desde o ano passado, o concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi autorizado em abril e teve o edital publicado no último dia 8. Imediatamente, os cursinhos preparatórios já montam turmas para início imediato e duração até a véspera da prova.

Mas há quem vem se preparando antes mesmo do edital. Em um curso online, vários alunos já estudavam em módulos disponíveis com conteúdo cobrado nas provas anteriores. “Agora adicionamos os módulos de Direito Administrativo e Lógica”, informou o responsável pelas matrículas.

No modelo não presencial, o curso custa R$ 299 e inclui o conteúdo teórico, exercícios e a previsão de três simulados. As aulas de resoluções de questões serão ministradas ao vivo, sendo possível tirar dúvidas. O horário é flexível e o modelo é um dos mais escolhidos para quem, além de estudar, precisa trabalhar.

Outros dois cursos tradicionais da cidade abriram as vagas e começam em junho e julho. Em um deles, as aulas serão realizadas entre segunda e sábado, menos na quarta-feira, nos períodos matutino e noturno. Por dia, são quatro horas de aula. Para quem trabalha, um esforço a mais após o expediente, já que as aulas da noite acontecem entre 19h e 23h. Neste curso, o valor é de R$ 1,8 mil, a ser parcelado em até três vezes no cartão.

Em outro, as aulas acontecem todos os dias, de segunda a sábado, nos três turnos. A carga horária é de 260 horas com custo de R$ 2,1 mil, podendo ser parcelado em até cinco vezes no cartão e três no cheque. Em todos os cursos, os valores incluem matrícula e material didático.

Ajuda de concurseiros

No Facebook, existem ao menos três grupos com pessoas a fim de trocar informações sobre as provas, tirar dúvidas de conteúdos e do edital. Muitos concurseiros que moram fora do Estado consultam os colegas de Campo Grande sobre os custos de vida na Capital e no interior para avaliar se compensaria trocar de Estado.

Além disso, eles montaram grupos de WhatsApp para trocar ideias e dicas.

210 vagas

O edital prevê 30 vagas para delegado, 100 para escrivão e 80 para investigador da Polícia Civil, todos com reservas para negros, indígenas e portadores de necessidades especiais. Os interessados devem preencher um formulário que está disponível somente pela internet no site da organizadora do processo seletivo e pagar taxa de R$ 197,28 até às 17h do dia 10 de julho.

Para o cargo de delegado o salário previsto é de R$ 14.978,26, o mais alto do concurso, para uma carga horária de 40 horas semanais. É exigida graduação de curso superior em direito comprovada mediante apresentação, no ato da posse, de diploma devidamente registrado fornecido por instituição de reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação), acompanhado do histórico escolar.

A seleção para essa função terá nove fases: prova escrita objetiva de caráter eliminatório, prova escrita discursiva em caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, prova oral de caráter eliminatório e classificatório e, por fim, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.

Somente os 750 primeiros colocados na prova escrita participarão das demais fases. A prova está marcada para o dia 20 de agosto e o resultado final deve sair em julho de 2018.

Para escrivão e investigador e escrivão o salário inicial é de R$ 3.888,26. A seleção dos candidatos inscritos para essas funções terá sete fases: prova escrita objetiva de caráter eliminatório, avaliação médico-odontológica de caráter eliminatório, avaliação de aptidão física de caráter eliminatório, avaliação psicológica de caráter eliminatório, prova de títulos classificatória, investigação social de caráter eliminatório, curso de formação policial de caráter eliminatório e classificatório.

Serão convocados para as demais fases a partir da prova escrita dois mil candidatos para o cargo de escrivão e 1,5 mil para os cargos de investigador.