Colisão entre carro boiadeiro e caminhão e matou uma pessoa e 33 bois

Um caminhoneiro de 38 anos morreu na colisão envolvendo um caminhão porta container e uma carreta boiadeira de dois andares na noite desta sexta-feira (1º) na BR-163, trecho que liga Campo Grande a Anhanduí. Com a colisão, mais de 30 animais morreram.

O acidente aconteceu a cerca de 25 quilômetros de Campo Grande. O condutor do caminhão, um homem de 58 anos, contou que seguia em direção a Nova Andradina, onde deixaria o gado que transportava, quando foi surpreendido por um animal atravessando a pista.

Para evitar o atropelamento ele invadiu a contramão e ao voltar para a sua pista perdeu o controle da direção. Com isso, a gaiola onde o gado estava tombou e atingiu o caminhão porta container que seguia no sentido Anhanduí/ Campo Grande e estava sem carga.

Com a colisão, o cavalo do caminhão ficou completamente destruído e o motorista, que morreu no momento do impacto, preso ás ferragens. Uma jovem de 19 anos acompanhava a vítima e foi socorrida pela CCR MSVia e levada para a Santa Casa de Campo Grande. O condutor da carreta boiadeiro não sofreu ferimentos.

Militares do Corpo de Bombeiros precisaram cortar as ferragens do caminhão para retirar o corpo da vítima. Mais de 38 animais morreram no acidente e foram arremessados na rodovia. Outros 33 bois ficaram presos dentro da gaiola, que tombou na pista e interditou a rodovia em sentido a Campo Grande

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros da Capital atenderam a ocorrência, que durante a perícia interditou a rodovia, deixando mais de um quilômetro de congestionamento em casa sentido da BR-163.

Um funcionário CCR, coordenador de operações, informou que na região possui sistema de monitoramento câmeras e que poderá fornece-las a esta Polícia Civil se necessário. O acidente foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa.