Cliente tenta sair sem pagar em boate 'Casa das Primas' e agride mulheres a socos em Itaporã

A tentativa de sair sem pagar de uma boate ‘Casa das Primas’, na madrugada desta terça-feira (27) na cidade de Itaporã distante 225 quilômetros de Campo Grande, acabou em confusão e agressões.

A polícia foi acionada por volta das 2 horas da madrugada e ao chegar ao estabelecimento encontraram o homem de 20 anos alterado e embriagado. Duas moças que trabalham no local contaram aos policiais que ao tentarem impedir a fuga do autor foram agredidas com socos por ele.

De acordo com informações, o jovem consumiu R$ 600 em bebidas e não queria pagar pelos serviços. Ele foi detido pelos policiais e levado para a delegacia de polícia e o caso registrado como outras fraudes e vias de fato.

Não há informações se o jovem pagou a dívida que tinha com a boate.