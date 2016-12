Chuvas de novembro ficaram abaixo do previsto em Mato Grosso do Sul

Apesar dos vários registros de chuva durante o mês de novembro, o boletim de monitoramento do Cemtec-MS apontou que os municípios de MS tiveram registro pluvial abaixo do espero para o mês. Apenas Nhumirim registrou acumulo de chuva 3,8% acima do esperado.

A Capital registrou um acumulado de apenas 56,56% do que era esperado para o mês com um registro pluvial de 116,8mm. Corumbá teve o nível mais baixo de chuva no estado registrando apenas 6,4 mm, 5,76% do estimado para o mês de 111,1mm.

Em Miranda volume de chuva foi o segundo mais alto, depois de Nhumirim, com acumulado de 125,4 mm, 86,66% do esperado. Seguido por Bela Vista com 79,85% do esperado, com registro de 128,4 mm de chuva.

Mais 7 municípios tiveram acumulado em mais de 50% do esperado. Paranaíba com 114,2 mm, 71,82 % do esperado. Itaquirai choveu 61,87% do estimado, seguido de Bataguassu com 61,32% e Cassilândia com 57,32%. Sete Quedas registrou 54,58% do estimado, São Gabriel do Oeste 51,81% e Jardim 51,34% com registro pluvial de 76,6 mm.

Os outros municípios tiveram chuvas abaixo dos 50% do que era esperado. Os registros mais baixos ficaram por conta das cidades de Maracaju com 32 mm de chuva, 19,79% do estimado. Em Amambao as chuvas atingiram 44 mm, 23,55% do previsto. Coxim com 23,75% do esperado.

Ainda abaixo dos 30%, temos os municípios de Dourados com 25,36% do esperado, choveu 43,8mm no mês. Chapadão registrou 57,4mm, 27,68% do estimado. Acima dos 30% ficaram Sidrolândia com 33,18%, Água Clara choveu 35,63% do esperado. Três Lagoas 38,58% com 56,6 mm de chuva e Aquidauana com 39,20% do previsto. Rio Brilhante registrou 69,8 mm, que representa 43,73% do estimado e Ponta Porã 47,08% do previsto.

Os municípios de Costa Rica, Porto Murtinho, Ivinhema, Juti e Sonora não tiveram registros pois os pluviômetros encontram-se com problema segundo o Cemtec.