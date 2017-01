Chuva forte provoca alagamentos e deixa rastro de estragos em cidade de MS

huva forte registrada na tarde desta terça-feira (17), em Chapadão do Sul, distante 325 quilômetros de Campo Grande, deixou diversos pontos de alagamento e rastro de estragos pela cidade.

De acordo com informações do site O Correio News, equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada para retirar duas pessoas que estavam em uma camionete que ficou submersa. As vítimas estavam em cima da carroceria do automóvel e foram retiradas sem ferimentos.

No cruzamento da Avenida Seis com a Rua Vinte Um, uma boca de lobo abriu com a força da correnteza que descia pela avenida Seis. Na AVenida Goiás, o asfalto de uma quadra inteira foi destruído por causa da enxurrada. A via havia sido asfaltada no ano passado