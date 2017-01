Chuva em cinco cidades de MS já superou a média histórica de janeiro

Em Sidrolândia, chuva dos últimos dias alagou ruas de bairro. (Foto: Região News)

Cassilândia acumula 511,2 milímetros de chuva em 29 dias de janeiro. O volume é 69,10% maior que a média histórica do mês, que é de 302 mm na cidade localizada na divisa com Goiás.

Os dados são do Cemtec (Central de Monitoramento do Tempo) mostram que entre os dias 1° e 29 de janeiro, cinco cidades de MS superaram a média de chuva esperada para o mês. A fazenda Nhumirim, localizada no Pantanal, já superou em 36,9% o esperado, somando 280 milímetros.

Três Lagoas - distante 338 km de Campo Grande, aparece em terceiro com 284 milímetros de chuva. O montante é 31% maior que os 216 mm esperados para o mês, segundo dados do Cemtec.

Em Sidrolândia já choveu 266 mm, 30% a mais que os 203 mm esperados para o mês inteiro. E, por fim, em Juti são 209 mm de chuva, 24% acima dos 167 mm históricos no período.

A previsão para hoje é de que haja de curta duração em todas as regiões do Estado, acompanhadas de ventos e raios a qualquer hora do dia. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para a ocorrência de tempestades nas sudoeste e sul do Estado