Chuva e ventos de até 50 km/h derrubam quatro árvores sobre casas em Cidade do MS

Quatro árvores caíram sobre casas nesta manhã (Foto: Divulgação/Bombeiros)

Chove forte na manhã desta quinta-feira (20) em Corumbá - distante 419 km de Campo Grande. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do município, os ventos registram velocidade entre 36 e 50 km/h.

Neste momento, a corporação atende quatro ocorrências de corte e retirada de árvores que caíram sobre casas e outras dez solicitações de vistorias foram registradas. Não há feridos e de acordo com os bombeiros, toda a cidade foi atingida pelo temporal.

Neste momento, a guarnição realiza o corte de uma árvore que caiu sobre uma casa na área central da cidade e a expectativa é de que que a ação dure pelo menos mais uma hora.

A prioridade do resgate nesta manhã é para casos onde há risco de queda de árvores sobre residências, veículos e muros ou que coloquem em risco a segurança dos corumbaenses.

Previsão - Segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chuva deve continuar em Corumbá até amanhã (21).

Para hoje, a previsão é de chuvas e trovoadas durante todo o dia no município. A umidade relativa do ar pode chegar aos 95% e as temperaturas registram declínio, com mínima de 16° e máxima de 25°.

No feriado de Tiradentes, chuvas fracas e tempo encoberto durante todo o dia, com mínima de 20° e máxima de 26° e umidade relativa do ar em até 90%.

o tempo volta a ficar firme no sábado (22), quando não há previsão de chuvas, mas o dia permanece nublado, com temperaturas entre 19° e 27°, de acordo com o instituto.