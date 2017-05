Chuva deve permanecer no MS até quarta-feira (24)

A chuva deve continuar atingindo Mato Grosso do Sul. Foto: Pixabay

A chuva deve continuar atingindo Mato Grosso do Sul até pelo menos quarta-feira (24), sempre durante à tarde.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a semana deve começar com céu nublado e seguir com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas até pelo menos a metade da semana.

As pancadas trazem friozinho durante as manhãs, mas as temperaturas sobrem gradativamente com máximas de 33ºC.

O Inmet aponta que nesta segunda-feira (22), o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva. As temperaturas oscilam entre 13°C e 27°C.