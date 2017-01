Quinta-feira deve ser mais um dia de chuva em Campo Grande e cidades do interior do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é que chova pouco e podem ocorrer trovoadas a qualquer hora. Além da Capital, o prognóstico é para Corumbá e Três Lagoas.

Em Ponta Porã e Dourados faz sol. Termômetros marcam nestas cidades temperatura de até 32ºC, segundo o Inpe.