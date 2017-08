Chuva chega e vem acompanhada de frente fria mudando o tempo no fim de semana

Divulgação

Depois de quase dois meses sem chuvas intensas em Mato Grosso do Sul, o mês de agosto deve mudar pelo menos um pouco o clima seco no Estado. Segundo o meteorologista Natalio Abrão, uma frente fria deve trazer chuva e a temperatura também dever ser mais amena.

"A última chuva em Campo Grande foi no dia 19 de junho. Agosto é um mês normalmente quente e com umidade do ar baixa. A frente fria que vai chegar não deve alterar as temperaturas, mas vai provocar pancadas de chuvas, trovoadas, raios e rajadas de ventos. A região sul do Estado deve ser mais atingida", adiantou Natalio.

Ainda segundo o meteorologista, não existe previsão de chuvas para todas as cidades de MS. A frente fria deve amenizar o calor, mas não vai trazer o frio dos últimos meses, onde em alguns municípios os termômetros atingiram 1°C.

Em Campo Grande, amanhã (11), ainda não deve chover. O dia será de sol, com a máxima atingindo os 35°C. No sábado (12), o dia também deve ser ensolarado, mas a noite tudo pode mudar com o aumento das nuvens.

O meteorologista explica que pode chover na madrugada de domingo (13), durante o dia, existe a previsão de pancadas de chuvas no final da manhã e no período da tarde, quando a temperatura também começa a cair, oscilando entre 16°C e 25°C.

Na segunda-feira (14), também não há previsão de chuvas. Mesmo com forte ventania, a mínima registrada para a Capital é de 14°C e a máxima de 28°C. Na terça (15), volta a chover. O dia deve ser de pouco sol, rajadas de ventos de 55km/h e a temperatura vai oscilar entre 14°C e 28°C.