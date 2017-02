Chove em pontos isolados de MS e temperaturas permanecem elevadas

A semana começou já com temperatura elevada em Campo Grande. No começo da manhã, os termômetros marcam 22°C. A meteorologia prevê, chuva em pontos isolados, especialmente à tarde, mas o sol vai continuar predominando e as temperaturas sobem.

O dia fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no centro, norte e noroeste do Estado. A máxima prevista é de 37°C.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde. A máxima é de 34°C.