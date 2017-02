Chove de forma isolada em MS e temperaturas ficam acima de 35°C

A semana vai terminando com sol e calor em Campo Grande. Antes mesmo das 7 horas, no céu claro, já brilhava o sol, dando indícios de que será mais um dia de calor.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), chove de forma isolada durante a tarde, especialmente no centro norte do Estado. Entretanto, o sol predomina em todo o Estado com temperaturas elevadas.

O dia terá períodos de tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, especialmente no norte e noroeste do Estado. A máxima é de 36°C.

Em Campo Grande, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A máxima é de 33°C.