Caso raro, mãe que deve pensão ao ex-marido pede ajuda para pagar dívida

Numa história que muitos podem considerar invertida, uma mãe de 24 anos postou um apelo em um grupo do Facebook. Desempregada há dois anos e devendo R$ 5 mil em pensão para o pai de seu filho de 6 anos, desesperada a mulher decidiu anunciar uma rifa na rede social. Como se não bastasse a dívida já judicializada, ela tem uma bebê de 1 mês para criar.

Por telefone ela concorda em conversar conosco, mas pede para não publicarmos o nome. “Sei que já está no Facebook, mas não quero me expor mais ainda”, diz ela. Além da voz desanimada é possível ouvir a bebê. “Ela está amamentando”, explica.

Na época em que se separou, ela começou a trabalhar à noite em uma lanchonete e quem cuidava do filho -- com então 1 ano e meio -- era o pai. “Ele disse que só cuidaria se ficasse com a guarda dele. Eu chegava em casa às 3 da madrugada e não tinha com quem deixar”, relembra.

Desde a separação, em 2012, ela pagava a pensão, no valor de 30% do salário-mínimo, mas quando perdeu o emprego, não conseguiu mais cumprir com o compromisso. “Sei que estou errada e também não procurei a Defensoria para saber dos meus direitos. Neste tempo às vezes ia lá e levava algumas coisas, algumas frutas”, reconhece.

O filho fica um final de semana a cada quinze dias com a mãe e ela não tem contato com o pai da criança. “Não conversamos. Nos dias de semana ele fica com a avó e é só com ela que tenho contato”, esclarece.

Mesmo com a dificuldade de comunicação, a mãe conseguiu diminuir a dívida que era de R$ 9 mil, para R$ 5 mil. Na Justiça houve a tentativa de parcelamento ou extender o prazo para que ela pudesse voltar a trabalhar, mas o pai não aceitou o acordo. “Até ofereci minha moto que está com poucos quilômetros rodados, mas ele também não aceitou”, lamenta.

Com uma ação na justiça e a filha de 1 mês para cuidar, ela se sente desesperada. “Minha vontade é só chorar. Meu marido está me ajudando a pagar a pensão todos os meses, mas não temos todo esse dinheiro”, explica ela. O atual marido trabalha como eletricista e nem sempre tem serviço.

Da rifa de 100 números, que dará prêmio de R$ 500,00, a mãe diz que vendeu apenas 4 unidades.