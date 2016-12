Carro de filho de deputado é atacado com tiros de pistola na fronteira

FOTO: PONTA PORÃ NEWS

Um veículo Mercedes Benz, modelo ML 200, de propriedade de David Villanueva, filho do deputado paraguaio Wilfrido Villanueva, do Departamento de Amambay, foi atacado a tiros de pistola 9mm no fim da noite de domingo (25), por homens que estavam em uma camionete Toyota Hilux na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

De acordo com o Porã News, o veiculo se encontrava estacionado na rua 15 de agosto com Manuel Dominguez, no bairro Virgem de Caacupe, quando foi metralhado com mais de 30 disparos de pistola 9mm. Ainda de acordo com o site, o proprietário informou que não sabe o motivo do ataque, já que não teria problemas com ninguém e nem teria recebido ameaça.

Agentes da Seção de Investigação de Delitos da Policia Nacional e da Divisão de Criminalística, realizaram os trabalhos de praxe no local do atentado e investigarão o caso a fim de chegar aos autores.