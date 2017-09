Carro capota na MS-276 e aumenta número de acidentes registrados durante o feriadão

Veículo GM Tracker, com placas de São José do Rio Preto (SP), ficou totalmente danificado devido à violência do acidente - Imagem: Nova News

Na tarde desta sexta-feira (08), por volta das 13h, uma capotagem foi registrada no trecho não pavimentado da rodovia MS-276, no município de Batayporã. O acidente ocorreu no trecho que liga o entroncamento da MS-134 com a MS-473.

Uma jovem de 22 anos, residente em São José do Rio Preto (SP), trafegava pelo local em um veículo GM Tracker quando perdeu o controle da direção e capotou o carro, que ficou completamente danificado. Devido à violência do impacto, a roda dianteira, do lado esquerdo, chegou a ser arrancada.

A mulher, que estava sozinha no automóvel, sofreu um ferimento na região da cabeça. Ela estava consciente, orientada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

O Nova News apurou que a condutora mora em São José do Rio Preto e iria visitar parentes na cidade de Dourados. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) esteve no local atendendo a ocorrência e tomando as providências necessárias.

A PMR alerta para o risco de acidentes devido ao grande fluxo de veículos nas rodovias da região. Nos trechos não pavimentados, a presença de poeira e cascalho solto são fatores que comprometem a segurança. Segundo levantamento realizado pelo Nova News, desde esta quinta-feira (07) até o fechamento desta matéria foram registrados mais de cinco acidentes na região.