Carreta desgovernada com 6 toneladas de maconha é apreendida em BR

Droga estava no assoalho da carreta - Foto: Sergio Melucci/Rádio Portal News

Carregamento de 6 toneladas de maconha foi apreendido ontem (19) na BR-267, em Bataguassu. A droga estava escondida no assoalho de uma carreta carregada com sacos de farelo de soja e milho e que foi apreendida desgovernada depois do motorista saltar da cabine.

O veículo foi parado por policiais rodoviários federais durante fiscalização na zona urbana da cidade. Para que toda a droga pudesse ser pesada, trabalho teve de ser feito pelo período de cinco horas.

Segundo o site Rádio Portal News, a carreta foi apreendida porque policiais sinalizaram para que o motorista parasse em barreira de fiscalização, mas ele se negou e avançou com a carreta.

Houve perseguição e o motorista acabou pulando do veículo em movimento. A PRF teve então de parar a carreta desgovernada e um agente conseguiu entrar na cabine e frear o veículo.

O motorista conseguiu fugir e até agora não foi preso. Os 6,080 mil quilos foram levados para a delegacia da Polícia Civil da cidade.