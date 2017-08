Carreta atinge maquinário e deixa operário ferido na região de Nova Porto XV

Da Hora Bataguassu

Um trabalhador ficou ferido na noite desta quarta-feira (30), por volta das 22h, quando o maquinário que operava foi atingido por uma carreta na rodovia BR-267, próximo ao Distrito de Nova Porto XV, em Bataguassu, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo.

O condutor de uma carreta com placas de Ponta Porã se chocou na traseira de equipamento conhecido como rolo compactador, que prestava serviço na rodovia e que, no momento do acidente, era recolhido por um caminhão guincho. O acidente aconteceu logo após o condutor da carreta sair do posto fiscal e seguir em direção a Porto XV.

Devido à violência do impacto, o operador do maquinário, um homem de 34 anos, foi arremessado ao solo, chegando a desmaiar por alguns minutos, segundo relatos de testemunhas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, realizou os primeiros atendimentos e o encaminhou para o pronto socorro.

Apesar dos danos na cabine da carreta, o condutor não sofreu ferimentos. Uma equipe da PRF (Policia Rodoviária Federal) compareceu ao local do acidente para a realização dos procedimentos necessários.