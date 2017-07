Caroneiro que viajava de pé em trator morre após batida com caminhão

Trator ficou completamente destruído após acidente. - Nova Alvorada Notícias

Homem ainda não identificado morreu em acidente ocorrido na manhã deste sábado, na zona rural do município de Nova Alvorada do Sul.

Ele transitava de carona, em pé, em um trator atingido por caminhão no cruzamento de estradas vicinais de acesso à Fazenda Bela Vista. A suspeita é de que a vítima tenha sido arremessada e sofrido fratura no pescoço.

Segundo o site Nova Alvorada Notícias, o caminhão pertence a uma empresa de Dourados que presta serviço de aterramento na região.

Durante o percurso de rotina, o motorista teria sido surpreendido pelo trator, razão pela qual não conseguiu desviar. Com o impacto, o eixo do caminhão chegou a quebrar e o trator ficou completamente destruído.

A vítima morreu no local. O motorista e um adolescente que também estavam no trator foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos leves. Os nomes deles não foram divulgados.

Ambos foram levados para o Hospital Municipal. Eles disseram que se deslocavam para retirar madeira em uma propridade próxima.