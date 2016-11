Carga de dinheiro chega de avião, lota carreta e mobiliza tropa de elite da PM

Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar escoltaram, nesta quinta-feira (17), a chegada de uma quantia em dinheiro desde o Aeroporto Internacional de Campo Grande até uma agência bancária. Foi preciso usar uma carreta baú para o transporte em solo do valor, que não foi divulgado por questão de segurança.

A carga chegou no aeroporto da Capital por volta das 10h. Foi transportada até a agência bancária em uma carreta da empresa Mira, responsável pelo transporte dos valores.

Quem viu as três viaturas e quatro motos do Bope no aeroporto ficou curioso para saber do que se tratava.

A empresa informou que a operação se trata apenas do transporte de notas em dinheiro, que servirão para repor os cofres de uma agência bancária do Banco do Brasil. Por sua vez, o banco disse que não vai comentar o caso por questão de segurança.

O Bope informou apenas que esse tipo de operação é parte da rotina do batalhão e que não tem detalhes sobre a carga, destino e origem.