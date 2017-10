Capotamento mata jovem estudante de agronomia e deixa quatro feridos em estrada de MS

Foto: Ta na Mídia Naviraí

Um acidente de trânsito tipo capotamento, matou um jovem de 19 anos e deixou outras quatro pessoas feridas na madrugada deste sábado (14), em Itaquiraí. O acidente ocorreu por volta das 2h30m, na estrada assentamento Sul Bonito próximo ao córrego São Salvador.

Segundo informações, as vitimas estavam abordo de um veículo Ford/KA, da cor branca, e retornavam de um show que ocorreu no Itaquipesca na Praia da Amizade no município Itaquiraí

O veículo era conduzido por Gabriel, de 19 anos, que ainda por motivos incertos veio a perder o controle da direção e capotou por varias vezes vindo a parar com as quatro rodas para cima. No veículo além de Gabriel que sofreu escoriações, estava uma adolescente de 17 anos, que sofreu lesão no ombro esquerdo; uma adolescente de 16 anos que sofreu cortes na região da cabeça; um jovem de 19 anos eu teve escoriações na região lombar e Marciel Arroyo Junior, de 19 anos, veio a óbito no local. Os demais ocupantes do veículo foram socorridos por ambulâncias e encaminhados até o Hospital São Francisco em Itaquiraí.

A Polícia Militar e Polícia Civil estiverem no local do acidente e isolaram a área até a chegada do Perito Criminal de Naviraí. Segundo informações, Gabriel, condutor do veículo, não apresentava sinais de embriagues, fato este confirmado pelo médico que o atendeu no hospital.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí como homicídio culposo na direção de veiculo automotor.

Marciel Arroyo Junior era morador em Itaquiraí e estava cursando o terceiro grau da faculdade de agronomia em Dourados.