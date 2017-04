Câncer tira a vida de jovem de 22 anos em Rio Brilhante

É com pesar que noticiamos o falecimento de Carina Machado 22 anos.

Seu corpo será velado a partir das 09h desta segunda-feira na Capela Municipal ao lado do Hospital, na Av. Lourival Barbosa, o sepultamento esta previsto para ocorrer nesta terça-feira (25).

A jovem Carina, lutava contra um câncer descoberto recentemente.

À família nossos sentimentos e que Deus a guarde eternamente em um bom lugar.

Sua ultima postagem na rede social ( Facebook), dizia:

“E ainda que haja pedra na estrada, eu confio em Deus, confio na força que ele tem, confio porque todas as vezes que achei que não suportaria, Ele sempre me fez levanta de novo. Por isso eu me mantenho em Pé e com muita Fé. “