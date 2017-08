Caminhão que saiu de Nova Andradina pega fogo na rodovia MS-480, em Anaurilândia

Na manhã desta quarta-feira (23), por volta das 08h, um cavalo mecânico Scania, com placas de Nova Andradina, pegou fogo ao trafegar pela rodovia MS-480, próximo ao Posto Fiscal Ofaié, na região da divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, no município de Anaurilândia.

O Nova News apurou que o veículo havia saído de Nova Andradina com destino a Paranavaí (PR) quando, em determinado momento, o condutor percebeu que havia fogo no painel. Ele parou o automóvel e tentou conter o incêndio com o extintor, porém, não obteve sucesso.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina esteve no local e conteve as chamas, que danificaram o cavalo mecânico. O fogo se espalhou pela vegetação de uma fazenda existente no local e os bombeiros também tiveram que combater o incêndio que atingia a propriedade.

Equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), Polícia Militar Rodoviária (PMR), da Associação dos Transportadores de Nova Andradina (ATNAN) e da empresa seguradora também estiveram no local. O condutor não sofreu ferimentos.